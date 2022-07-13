13 июля нас ожидает уникальное космическое явление — суперлуние, Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние, сообщает московский планетарий.

Перигей (ближайшая к Земле точка орбиты Луны) и полнолуние совпадают ежегодно, но близкие совпадения с разницей меньше 9 часов – редкое явление. 13 июля в 12.09 Луна окажется на самом близком расстоянии к Земле – в 3 572 263 км. Видимый диаметр естественного спутника составит 33 минуты 27 секунд. Полнолуние начнется в 21.38 по московскому времени. Из-за сочетания явлений Луна будет выглядеть примерно на 7% крупнее, чем обычно.

30 июля можно будет понаблюдать за другим явлением — метеорным потоком Южные дельта-Аквариды. В ночь на 30 июля он достигнет максимума активности: астрономы ожидают до 16 «падающих звезд» в час.

Московский планетарий сообщает, что поток Южные дельта-Аквариды действует с 12 июля по 23 августа. Область вылета метеоров (радиант) располагается в созвездии Водолея. Ученые прогнозируют благоприятные условия наблюдения звездопада.