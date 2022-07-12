Новая линия городского коллектора, которую планируют проложить параллельно аварийному участку на ул. Ворошилова, будет являться собственностью города.



Об этих планах горожане узнали в соцсетях из ответа администрации Каменска-Шахтинского на вопрос по поводу состояния дороги на ул. Ворошилова.

К сожалению, сроки строительства новой линии коллектора горожанам не сообщили, потому что сначала предстоит долгий путь подготовки ПСД (документации), получения Госэкспертизы и т.д.

Подробнее по этой злободневной для города теме читайте в свежем номере “ПИКа” от 13 июля.