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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Власти Каменска намерены строить новый коллектор

ЖКХ

Власти Каменска намерены строить новый коллектор

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Новая линия городского коллектора, которую планируют проложить параллельно аварийному участку на ул. Ворошилова, будет являться собственностью города.

Об этих планах горожане узнали в соцсетях из ответа администрации Каменска-Шахтинского на вопрос по поводу состояния дороги на ул. Ворошилова. 

К сожалению, сроки строительства новой линии коллектора горожанам не сообщили, потому что сначала предстоит долгий путь подготовки ПСД (документации), получения Госэкспертизы и т.д.

Подробнее по этой злободневной для города теме читайте в свежем номере “ПИКа” от 13 июля.

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