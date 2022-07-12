Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 28-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

Читайте в номере:

В Каменском районе раскопали могилу — предположительно, древнего вождя. В июне в Каменском районе археологи исследовали целую россыпь древних курганов. Курганов настолько древних, что если обывателю, который привык начинать эру человечества «где-то с античных времен», сказать об их возрасте, а это около 5 тыс. лет, то он может впасть в состояние легкого когнитивного диссонанса. 24

Район: новое расписание автобусов. Расписание движения пассажирского транспорта по Каменскому району. 15

Новый коллектор планируют планировать. Хорошо, что чиновников обязали отвечать на вопросы и претензии горожан в соцсетях. По поводу канализации их — тысячи за несколько лет обострения проблемы. И вот очередной ответ городских властей: мол, решение одной из самых главных проблем Каменска — аварийного канализационного коллектора — уже придумали. 2-3

Малышка погибла, выпав из окна. Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка 2,5 лет, выпавшего из окна пятого этажа. Трагедия, произошедшая 6 июля в Каменске, казалось бы, должна заставить родителей быть бдительнее не только в нашем городе — новость разлетелась по всей области. Однако спустя неделю такая же беда случилась в Новочеркасске. 5

«Шумахер», тормози на объездной. В этом году в Каменске в авариях были ранены 17 человек, четверо из них пешеходы, погибших нет. В Каменском районе статистика хуже: за 2022 год аварии унесли жизни двух человек. Актуальную тему безопасности на дорогах мы обсудили с начальником каменского отделения ГИБДД Юрием Ивановым. 6

За кусачих вводят бешеные штрафы. К концу 2022 года в России вступят в силу новые положения Кодекса об административных правонарушениях, которые касаются содержания домашних животных. Еще ряд законопроектов внесены в Госдуму на рассмотрение. 7

На чем теперь поедем? За прошедшую неделю в автомобильном мире случилось несколько важных событий: российский рынок новых авто рухнул на 82%, завод Volkswagen в Нижнем Новгороде закроется. Но есть и хорошие новости — «Москвич» представил новый модельный ряд. 9