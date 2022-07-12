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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 13 июля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 13 июля!

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 13 июля!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 28-го выпуска «ПИКа» в 2022 году. 

Читайте в номере:

В Каменском районе раскопали могилу — предположительно, древнего вождя. В июне в Каменском районе археологи исследовали целую россыпь древних курганов. Курганов настолько древних, что если обывателю, который привык начинать эру человечества «где-то с античных времен», сказать об их возрасте, а это около 5 тыс. лет, то он может впасть в состояние легкого когнитивного диссонанса. 24

Район: новое расписание автобусов. Расписание движения пассажирского транспорта по Каменскому району. 15

Новый коллектор планируют планировать. Хорошо, что чиновников обязали отвечать на вопросы и претензии горожан в соцсетях. По поводу канализации их — тысячи за несколько лет обострения проблемы. И вот очередной ответ городских властей: мол, решение одной из самых главных проблем Каменска — аварийного канализационного коллектора — уже придумали. 2-3

Малышка погибла, выпав из окна. Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка 2,5 лет, выпавшего из окна пятого этажа. Трагедия, произошедшая 6 июля в Каменске, казалось бы, должна заставить родителей быть бдительнее не только в нашем городе — новость разлетелась по всей области. Однако спустя неделю такая же беда случилась в Новочеркасске. 5

«Шумахер», тормози на объездной. В этом году в Каменске в авариях были ранены 17 человек, четверо из них пешеходы, погибших нет. В Каменском районе статистика хуже: за 2022 год аварии унесли жизни двух человек. Актуальную тему безопасности на дорогах мы обсудили с начальником каменского отделения ГИБДД Юрием Ивановым. 6

За кусачих вводят бешеные штрафы. К концу 2022 года в России вступят в силу новые положения Кодекса об административных правонарушениях, которые касаются содержания домашних животных. Еще ряд законопроектов внесены в Госдуму на рассмотрение. 7

На чем теперь поедем? За прошедшую неделю в автомобильном мире случилось несколько важных событий: российский рынок новых авто рухнул на 82%, завод Volkswagen в Нижнем Новгороде закроется. Но есть и хорошие новости — «Москвич» представил новый модельный ряд. 9

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