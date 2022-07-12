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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 12 июля
Фото: ynpress.com

общество

Какой сегодня день: даты и события 12 июля

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 июля 2022 года.

  • Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации — отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
    Может показаться удивительным, но эта профессия имеет почти вековую историю. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, — стюарда. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета.
  • Петров день, Петры-Павлы. Этот день на Руси был большим праздником — чествовали сразу двух апостолов — Петра и Павла.
    Святой Петр был одним из 12 апостолов — учеников Иисуса Христа. Он родился в семье простого рыбака. Сначала его звали Симоном, а имя Петр (в переводе с греческого — «камень») возникло от прозвища Кифа, которое ему дал Иисус и которое тоже означало «камень», но уже на арамейском. В ученики Христос призвал Петра вместе с братом Андреем, тоже рыбаком. По преданию, Иисус сказал им: «Идите за мной, и я вас сделаю ловцами человеков». Петр был участником и свидетелем многих значимых событий: именно он пожелал идти по воде, именно он отрубил ухо рабу первосвященника в Гефсиманском саду. Петра принято считать первым Папой Римским и основателем христианской церкви.

Именины в этот день

Григорий, Павел, Петр

Знаменательные даты и события

  • 1561 На Красной Площади в Москве освящен Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного
  • 1783 В Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского
  • 1917 В ходе Первой мировой войны впервые в качестве химического оружия применен отравляющий газ иприт
  • 1943 В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны
  • 1988 В СССР запущена Автоматическая межпланетная станция «Фобос-2»
  • 2001 В Москве состоялась торжественная церемония открытия 112-й сессии МОК

Персоны

  • 1802  — 1855
  • Павел Нахимов
  • русский флотоводец, адмирал
  • 1854  — 1932
  • Джордж Истмен
  • американский бизнесмен, изобретатель камеры Kodak
  • 1876  — 1916
  • Сергей Уточкин
  • русский спортсмен и один из первых русских летчиков
  • 1877  — 1910
  • Чарльз Роллс
  • британский гонщик и авиатор, соучредитель компании «Роллс-Ройс»
  • 1914  — 1965
  • Петр Алейников
  • советский киноактер
  • 1916  — 1974
  • Людмила Павличенко
  • советский снайпер, Герой Советского Союза
  • 1946  — 2010
  • Валентина Толкунова
  • советская и российская певица, Народная артистка РСФСР
  • 1950  — 2014
  • Валерия Новодворская
  • российский политический деятель, диссидент, журналист
  • 1960  — 1999
  • Евгений Дворжецкий
  • советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России

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