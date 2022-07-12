общество
Какой сегодня день: даты и события 12 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 июля 2022 года.
- Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации — отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
Может показаться удивительным, но эта профессия имеет почти вековую историю. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, — стюарда. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета.
- Петров день, Петры-Павлы. Этот день на Руси был большим праздником — чествовали сразу двух апостолов — Петра и Павла.
Святой Петр был одним из 12 апостолов — учеников Иисуса Христа. Он родился в семье простого рыбака. Сначала его звали Симоном, а имя Петр (в переводе с греческого — «камень») возникло от прозвища Кифа, которое ему дал Иисус и которое тоже означало «камень», но уже на арамейском. В ученики Христос призвал Петра вместе с братом Андреем, тоже рыбаком. По преданию, Иисус сказал им: «Идите за мной, и я вас сделаю ловцами человеков». Петр был участником и свидетелем многих значимых событий: именно он пожелал идти по воде, именно он отрубил ухо рабу первосвященника в Гефсиманском саду. Петра принято считать первым Папой Римским и основателем христианской церкви.
Именины в этот день
Григорий, Павел, Петр
Знаменательные даты и события
- 1561 На Красной Площади в Москве освящен Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного
- 1783 В Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского
- 1917 В ходе Первой мировой войны впервые в качестве химического оружия применен отравляющий газ иприт
- 1943 В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны
- 1988 В СССР запущена Автоматическая межпланетная станция «Фобос-2»
- 2001 В Москве состоялась торжественная церемония открытия 112-й сессии МОК
Персоны
- 1802 — 1855
- Павел Нахимов
- русский флотоводец, адмирал
- 1854 — 1932
- Джордж Истмен
- американский бизнесмен, изобретатель камеры Kodak
- 1876 — 1916
- Сергей Уточкин
- русский спортсмен и один из первых русских летчиков
- 1877 — 1910
- Чарльз Роллс
- британский гонщик и авиатор, соучредитель компании «Роллс-Ройс»
- 1914 — 1965
- Петр Алейников
- советский киноактер
- 1916 — 1974
- Людмила Павличенко
- советский снайпер, Герой Советского Союза
- 1946 — 2010
- Валентина Толкунова
- советская и российская певица, Народная артистка РСФСР
- 1950 — 2014
- Валерия Новодворская
- российский политический деятель, диссидент, журналист
- 1960 — 1999
- Евгений Дворжецкий
- советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России