Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 июля 2022 года.

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации — отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире, больше известные нам как стюарды и стюардессы.

Может показаться удивительным, но эта профессия имеет почти вековую историю. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, — стюарда. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета.

Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации — отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире, больше известные нам как стюарды и стюардессы. Может показаться удивительным, но эта профессия имеет почти вековую историю. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, — стюарда. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета. Петров день, Петры-Павлы. Этот день на Руси был большим праздником — чествовали сразу двух апостолов — Петра и Павла.

Святой Петр был одним из 12 апостолов — учеников Иисуса Христа. Он родился в семье простого рыбака. Сначала его звали Симоном, а имя Петр (в переводе с греческого — «камень») возникло от прозвища Кифа, которое ему дал Иисус и которое тоже означало «камень», но уже на арамейском. В ученики Христос призвал Петра вместе с братом Андреем, тоже рыбаком. По преданию, Иисус сказал им: «Идите за мной, и я вас сделаю ловцами человеков». Петр был участником и свидетелем многих значимых событий: именно он пожелал идти по воде, именно он отрубил ухо рабу первосвященника в Гефсиманском саду. Петра принято считать первым Папой Римским и основателем христианской церкви.

Именины в этот день

Григорий, Павел, Петр

Знаменательные даты и события

1561 На Красной Площади в Москве освящен Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного

1783 В Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского

1917 В ходе Первой мировой войны впервые в качестве химического оружия применен отравляющий газ иприт

1943 В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны

1988 В СССР запущена Автоматическая межпланетная станция «Фобос-2»

2001 В Москве состоялась торжественная церемония открытия 112-й сессии МОК

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