Общероссийский народный фронт запустил новый сайт под названием «Все для Победы» (pobeda.onf.ru). С его помощью можно отправить деньги и необходимую помощь бойцам Донецкой и Луганской народных республик.

На новом ресурсе можно узнать как перечислить деньги, где принимают вещи, что требуется бойцам. Можно также узнать, как грузы доставляются адресатам. Здесь же можно посмотреть список необходимых вещей, и оказать помощь мирному населению: людям сейчас необходимы продукты, предметы первой необходимости и аптечки.

Портал pobeda.onf.ru предоставляет возможность для финансовой поддержки военных Донбасса, деньги может перечислить любой желающий. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (800) 200-34-11.