Получить российский паспорт в упрощенном порядке могут теперь как граждане Украины, так и лица без гражданства, а также те украинцы, которые ранее имели российское гражданство, но оформили выход из него, сообщает «Российская газета». Обращаться с заявлением следует в органы МВД.

«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, в том числе ранее имевшие гражданство РФ и оформившие выход из гражданства РФ в установленном порядке, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке <…>», — цитирует ТАСС документ.

В предыдущей версии указа упрощенный порядок получения российского гражданства распространялся только на жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.