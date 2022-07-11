Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 июля 2022 года.

Всемирный день шоколада. Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведён французами в 1995 году.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости.

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведён французами в 1995 году. Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Крапивное заговенье. В канун Петрова дня молодежь долго не ложилась спать — веселилась почти до самого утра. Водили хороводы, пели песни, играли. Кроме того, говорили, что тот, кто найдет цветущее растение «петров крест» и вырвет его с корнем, получит небывалую удачу. Считалось, что корень и от любой напасти избавит, и к кладу приведет.

Этот день называли также Крапивным заговеньем. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы — последние в этом году.

Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали отвары и настои, которые обладали свойством восстанавливать силы и останавливать внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях — считалось, что его отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.

Также крапиву применяли в быту. Из нее получали волокно, которое вполне могло конкурировать с льном и хлопком. Из «крапивной» ткани шили крепкие паруса, мешки, кули, а иногда и одежду. Так что знаменитая сказка Андерсена, в которой девушка вязала братьям рубашки из крапивы, основана на фактах.

Именины в этот день

Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, Сергей

Знаменательные даты и события

1302 При Куртре во Фландрии состоялась «Битва золотых шпор»

1690 Произошла битва на реке Бойн

1700 В Берлине основана Германская академия наук

1897 Предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата

1941 Началась героическая оборона Киева

1974 Найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия»

1998 В Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр

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