Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 11 июля

общество

Какой сегодня день: даты и события 11 июля

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 июля 2022 года.

  • Всемирный день шоколада. Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведён французами в 1995 году.
    Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости.
  • Крапивное заговенье. В канун Петрова дня молодежь долго не ложилась спать — веселилась почти до самого утра. Водили хороводы, пели песни, играли. Кроме того, говорили, что тот, кто найдет цветущее растение «петров крест» и вырвет его с корнем, получит небывалую удачу. Считалось, что корень и от любой напасти избавит, и к кладу приведет.
    Этот день называли также Крапивным заговеньем. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы — последние в этом году.
    Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали отвары и настои, которые обладали свойством восстанавливать силы и останавливать внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях — считалось, что его отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.
    Также крапиву применяли в быту. Из нее получали волокно, которое вполне могло конкурировать с льном и хлопком. Из «крапивной» ткани шили крепкие паруса, мешки, кули, а иногда и одежду. Так что знаменитая сказка Андерсена, в которой девушка вязала братьям рубашки из крапивы, основана на фактах.

Именины в этот день

Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, Сергей

Знаменательные даты и события

  • 1302 При Куртре во Фландрии состоялась «Битва золотых шпор»
  • 1690 Произошла битва на реке Бойн
  • 1700 В Берлине основана Германская академия наук
  • 1897 Предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата
  • 1941 Началась героическая оборона Киева
  • 1974 Найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия»
  • 1998 В Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр

Персоны

  • 1910  — 1982
  • Сергей Вернов
  • советский физик, академик, специалист в области физики космических лучей
  • 1923  — 1990
  • Михаил Анчаров
  • советский поэт, писатель, сценарист, бард и художник
  • р. 1934
  • Джорджо Армани
  • итальянский модельер и предприниматель, основатель модной империи «Armani»
  • р. 1940
  • Елена Камбурова
  • советская и российская певица и актриса, Народная артистка России
  • р. 1951
  • Вячеслав Анисин
  • советский хоккеист, российский тренер, Заслуженный мастер спорта СССР
  • р. 1960
  • Антон Табаков
  • советский и российский актер, бизнесмен

Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Вверх