Женщину приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения и на три года отобрали у нее водительское удостоверение.

41-летняя жительницу Ростовской области признали виновной по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека».

Вечером 7 декабря 2021 года она села за руль своей «Мазды СХ-7» выпившая, с маленьким ребенком на руках. В районе дома № 40 на ул. Семашко в станице Багаевской врезалась в дерево. Несколькими минутами ранее она накормила пятимесячную дочь яблоком. Девочка подавилась и начала задыхаться, поэтому мать приняла решение срочно везти ее в больницу, но по пути не справилась с управлением, сообщает Donday.

Ребенок в ДТП получил тяжелые травмы и был доставлен в Багаевскую ЦРБ. Врачи боролись за жизнь маленькой пациентки. Все это время она была в сознании, но не могла дышать самостоятельно. Спустя двое суток после происшествия, 9 декабря, девочки не стало.