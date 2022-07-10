общество
Какой сегодня день: даты и события 10 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 июля 2022 года.
- День российской почты. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской почты, установленный Указом Президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года.
Упоминания о почте встречаются в письменных памятниках тысячелетней давности, однако, государственная регулярная почтовая связь России ведет свое начало с реформ Петра Великого.
- Самсон Сеногной. Преподобный Сампсон странноприимец, которого чествуют в этот день, был сыном знатных римлян. Он получил хорошее образование и изучил врачебное искусство. Его сердце было столь добро, что он безвозмездно лечил всех страждущих. После того как родители умерли, Сампсон отпустил на волю своих рабов, а доставшиеся в наследство деньги раздал нищим. За благие дела Бог наградил юношу даром чудотворения.
Правивший в то время император Юстиниан тяжело заболел и увидел во сне, что излечение он сможет получить только через Сампсона. Помолившись, целитель дотронулся до больного места рукой, и правитель выздоровел. Юстиниан собирался щедро наградить Сампсона, но тот отказался, в качестве благодарности попросил построить больницу и странноприимницу – приют для нищих и обездоленных. Всю жизнь Сампсон посвятил лечению больных людей.
На Руси Самсона (Сампсона) называли также Сеногноем. Как заметили крестьяне, в это время часто случаются дожди, и заготовленное сено (а на Самсона сенокос был в самом разгаре) намокает и загнивает. Кроме того, дождь на Самсона обещал еще семь недель мокрой погоды — до самого бабьего лета. «На Самсона дождь — семь недель то ж», — говорили люди. Зато ясная погода предвещала семь недель безоблачного неба.
По состоянию же сена судили о будущем урожае: если сено зелено — будет на столе каша черная (гречневая каша), если сено черно — будет каша белая (пшеничная каша).
В некоторых регионах на Самсона было принято приводить лошадей к церкви и окроплять их святой водой. Это делали перед тем, как повторно распахивать поля, оставленные на пар.
Именины в этот день
Александр, Амвросий, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр, Самсон
Знаменательные события
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- 1925 В Дейтоне начался «Обезьяний процесс» против преподавания теории Дарвина
- 1934 В СССР создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД)
- 1935 Принято постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы»
- 1962 В США запущен спутник связи «Telstar-1»
Персоны
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- американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик
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