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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области отменили часть антиковидных ограничений

общество

Какой сегодня день: даты и события 10 июля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 июля 2022 года.

  • День российской почты. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской почты, установленный Указом Президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года.
    Упоминания о почте встречаются в письменных памятниках тысячелетней давности, однако, государственная регулярная почтовая связь России ведет свое начало с реформ Петра Великого.
  • Самсон Сеногной. Преподобный Сампсон странноприимец, которого чествуют в этот день, был сыном знатных римлян. Он получил хорошее образование и изучил врачебное искусство. Его сердце было столь добро, что он безвозмездно лечил всех страждущих. После того как родители умерли, Сампсон отпустил на волю своих рабов, а доставшиеся в наследство деньги раздал нищим. За благие дела Бог наградил юношу даром чудотворения.
    Правивший в то время император Юстиниан тяжело заболел и увидел во сне, что излечение он сможет получить только через Сампсона. Помолившись, целитель дотронулся до больного места рукой, и правитель выздоровел. Юстиниан собирался щедро наградить Сампсона, но тот отказался, в качестве благодарности попросил построить больницу и странноприимницу – приют для нищих и обездоленных. Всю жизнь Сампсон посвятил лечению больных людей.
    На Руси Самсона (Сампсона) называли также Сеногноем. Как заметили крестьяне, в это время часто случаются дожди, и заготовленное сено (а на Самсона сенокос был в самом разгаре) намокает и загнивает. Кроме того, дождь на Самсона обещал еще семь недель мокрой погоды — до самого бабьего лета. «На Самсона дождь — семь недель то ж», — говорили люди. Зато ясная погода предвещала семь недель безоблачного неба.
    По состоянию же сена судили о будущем урожае: если сено зелено — будет на столе каша черная (гречневая каша), если сено черно — будет каша белая (пшеничная каша).
    В некоторых регионах на Самсона было принято приводить лошадей к церкви и окроплять их святой водой. Это делали перед тем, как повторно распахивать поля, оставленные на пар.

Именины в этот день

Александр, Амвросий, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр, Самсон

Знаменательные события

  • 1878 В Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток
  • 1925 В Дейтоне начался «Обезьяний процесс» против преподавания теории Дарвина
  • 1934 В СССР создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД)
  • 1935 Принято постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы»
  • 1962 В США запущен спутник связи «Telstar-1»

Персоны

  • 1856  — 1943
  • Никола Тесла
  • американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик
  • 1897  — 1936
  • Джон Гилберт
  • американский актер эпохи немого кино
  • 1902  — 1977
  • Сергей Лемешев
  • советский оперный певец, лирический тенор, Народный артист СССР
  • 1905  — 1970
  • Лев Кассиль
  • советский писатель-прозаик
  • 1947  — 2012
  • Илья Олейников
  • советский и российский актер и телеведущий, Народный артист России
  • р. 1953
  • Татьяна Веденеева
  • советская и российская телеведущая, актриса театра и кино
  • р. 1957
  • Юрий Стоянов
  • советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист России
  • р. 1981
  • Михаил Дегтярев
  • российский государственный, политический и общественный деятель

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