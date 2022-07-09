9 июля в 13.30 в полицию поступило сообщение о том, что при въезде в г. Шахты со стороны автодороги М4 «Дон» произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель маршрутки, в которой находилось 19 пассажиров, не выбрал безапасную скорость движения и дистанцию до впереди стоявшего на светофоре автомобиля «Тойота» и допустил с ним столкновение.

В результате аварии пострадали 2 пассажира маршрутки, которые сидели на переднем сиденье, и водитель микроавтобуса.

Все были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента