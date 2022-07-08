Эту несчастную собаку жильцы домов №№ 152 и 152а на ул. Ворошилова обнаружили практически без признаков жизни 18 июня. По внешнему виду было понятно, что ее избили, да так сильно, что она не могла встать на ноги, отказывалась есть и лишь изредка поскуливала от боли.

Бросить ее умирать жильцы не смогли, решили спасать. Начать лечение согласились доктора зооцентра «Вета+» с ул. Ворошилова, 135. Сделали рентген, начали предпринимать попытки выхаживать животное.

Все две недели за Пятнашкой, так назвали ее жильцы, ухаживали по очереди, возили на процедуры, причем не только в каменскую клинику, но и в Белую Калитву, кормили ее из ложечки и из всех сил надеялись, чтобы настрадавшаяся за свою недолгую жизнь собака встала на ноги.

На этой неделе Пятнашка начала потихоньку ходить. Однако после лечения жильцы не хотят возвращать ее на улицу и ищут собаке нового хозяина с добрым сердцем. Ведь собака, по словам волонтеров, общительная и совсем не агрессивная.

Остается добавить, что волонтеры даже приданое Пятнашке подготовили – соорудили отличную будку.

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