В этом году привычная акция древонасаждения в Каменске проходила как никогда торжественно. 8 апреля ее совместили с акцией «Сад памяти», организованной в связи с 75-летием Победы.

Принимали участие в посадке молодых ясеней и рябин сам сити-менеджер В. Шевченко, другие сотрудники администрации города, казаки, юнармейцы, студенты и т.д. Впервые сажали не как обычно – хилые прутики с обрубленными корешками, а полноценные деревца – с уже развитой корневой системой.

До конца апреля молодняк иногда поливали, и практически все деревца принялись – об этом свидетельствовало множество зеленых листочков. К сожалению, на этом рвение городских озеленителей закончилось.

О том, что молодые деревца в парке Победы гибнут, каменчане сообщили в газету «ПИК» на прошлой неделе: «Будет очень жаль, если эти 50 деревьев погибнут. Неужели у города нет воды, чтобы их полить?»

Как стало известно «ПИКу» подрядчик по озеленению, в том числе и по поливу, в городе имеется. Компания ООО «Те Фити» регулярно поливает все городские клумбы, в том числе и в парке Победы. Но – ВНИМАНИЕ! – по неизвестным причинам полив деревьев в договор с подрядчиком не включили.

Эту бумажную ошибку должны исправить со дня на день: в действующий договор внесут соответствующие изменения. Неужели в июле «Сад памяти» все-таки начнут поливать? Надо только уговорить молодые саженцы: пожалуйста, потерпите, вас уже вспомнили и записывают на бумагу, не засохните на 36 градусах в тени!..