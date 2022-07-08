ТАСС сообщает, что сотрудники полиции задержали четверых жителей Казани, которые подозреваются в хищении под видом работников Банка России более 12,7 млн рублей у матери погибшего в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащего из города Гремячинска в Пермском крае.

По ее словам, в мае потерпевшей позвонили неизвестные. Они представились работниками Банка России, сообщили о том, что произошла утечка данных и необходимо застраховать расчетные счета. Введенная в заблуждение, женщина несколько дней подряд под контролем аферистов снимала различные суммы и переводила на указанные ими счета в банках, номера. Задержанные — четверо «умников» в возрасте от 20 до 22 лет. После обыска в их «штабе» стало понятно, что обман у них поставлен на поток.

«В съемной квартире полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

ТАСС стало известно, что в семье у женщины, потерявшей сына в СВО и ставшей жертвой мошенников, есть еще двое своих детей и четверо приемных.