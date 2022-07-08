Кущевский районный суд начал рассмотрение дела о сговоре бывшего министра здравоохранения РО Татьяны Быковской, ее заместителя Станислава Беседовского и компании «Центр 100 Ростов-на-Дону». Об этом сообщает kommersant.ru.

Все произошло после скандала с утилизацией медотходов. По версии следствия, фирма незаконно получала контракты на сбор и утилизацию медотходов. Дело чиновников рассматривают в соседнем регионе по ходатайству прокуратуры, по мнению которой у Т. Быковской есть связи в госорганах Ростовской области. После того как было зачитано обвинительное заключение, подсудимые не признали вину. Т. Быковская заявила, что обвинение ей непонятно «с юридической точки зрения».

Т. Быковская и С. Беседовский были задержаны в конце 2019 года. Министра отправили под домашний арест, а ее заместителя заключили под стражу. По истечении срока меры пресечения в январе 2020 года Т. Быковская вернулась к работе, но в конце 2020 года вышла на пенсию на фоне скандала с массовой гибелью пациентов ковидного госпиталя. Сейчас она директор «Мединвестгрупп» и завкафедрой в РостГМУ.

Кстати, как только дело дошло до показаний потерпевших, в зал суда журналистов не пустили.