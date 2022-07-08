Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Три каменские супружеские пары наградили в честь Дня семьи любви и верности

общество

Какой сегодня день: даты и события 8 июля

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 июля 2022 года.

  • Всероссийский день семьи, любви и верности. Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи.
    Этот праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.
    Идея праздника возникла у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.
    В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.

Именины в этот день

Василий, Давид, Денис, Евфросиния, Константин, Никон, Петр, Семен, Феврония, Федор

Знаменательные даты и события

  • 1497 Экспедиция Васко да Гамы покинула Лиссабон
  • 1709 Русская армия Петра I разбила шведскую армию Карла XII в Полтавском сражении
  • 1944 Введены звание и орден «Мать-героиня», «Материнская слава» и «Медаль материнства»

Персоны

  • 1842  — 1905
  • Николай Бенардос
  • русский изобретатель
  • 1880  — 1932
  • Александр Грин
  • русский писатель, представитель направления романтического реализма
  • 1892  — 1944
  • Николай Поликарпов
  • советский авиаконструктор
  • 1915  — 1993
  • Николай Крюков
  • советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
  • 1930  — 2000
  • FM-2030 (Ф.М. Эсфендиари)
  • футоролог, писатель-фантаст, основатель трансгуманистического движения
  • 1938  — 2021
  • Андрей Мягков
  • советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • р. 1950
  • Константин Райкин
  • советский и российский актер театра и кино, профессор, Народный артист России
  • р. 1951
  • Анжелика Хьюстон
  • американская актриса и режиссер
  • р. 1963
  • Дмитрий Певцов
  • советский и российский актер театра и кино, певец, педагог, Народный артист России
  • 1974  — 2015
  • Жанна Фриске
  • российская эстрадная певица, телеведущая, актриса

Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Вверх