Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 июля 2022 года.

Всероссийский день семьи, любви и верности. Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи.

Этот праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.

Идея праздника возникла у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.

В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.

Именины в этот день

Василий, Давид, Денис, Евфросиния, Константин, Никон, Петр, Семен, Феврония, Федор

Знаменательные даты и события

1497 Экспедиция Васко да Гамы покинула Лиссабон

1709 Русская армия Петра I разбила шведскую армию Карла XII в Полтавском сражении

1944 Введены звание и орден «Мать-героиня», «Материнская слава» и «Медаль материнства»

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