общество
Какой сегодня день: даты и события 8 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 июля 2022 года.
- Всероссийский день семьи, любви и верности. Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи.
Этот праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.
Идея праздника возникла у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.
В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.
Именины в этот день
Василий, Давид, Денис, Евфросиния, Константин, Никон, Петр, Семен, Феврония, Федор
Знаменательные даты и события
- 1497 Экспедиция Васко да Гамы покинула Лиссабон
- 1709 Русская армия Петра I разбила шведскую армию Карла XII в Полтавском сражении
- 1944 Введены звание и орден «Мать-героиня», «Материнская слава» и «Медаль материнства»
Персоны
- 1842 — 1905
- Николай Бенардос
- русский изобретатель
- 1880 — 1932
- Александр Грин
- русский писатель, представитель направления романтического реализма
- 1892 — 1944
- Николай Поликарпов
- советский авиаконструктор
- 1915 — 1993
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- советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
- 1930 — 2000
- FM-2030 (Ф.М. Эсфендиари)
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- советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
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