Фестиваль «Донская уха» в этом году пройдет 30 июля более чем в десяти районах региона, которые представляют собой туристическую ценность.

Фестиваль запланирован в хуторе Кургане, Таганроге, Азове, Неклиновском, Шолоховском, Багаевском, Константиновском, Цимлянском, Красносулинском и Каменском районах, сообщает пресс-служба правительства РО. Кульминация праздника пройдет в станице Старочеркасской, где развернутся различные анимационные площадки с шоу-программой и дегустацией ухи, ремесленные и гастрономические мастер-классы, конные соревнования, выступления казачьих коллективов и современных кавер-групп, ярмарка и фотосессии.

Туры на фестиваль «Донская уха» будут организованы региональными туроператорами.

Подробности расскажем ближе к фестивалю.