В Свято-Покровском храме Каменска прошли богослужение и детский праздник, посвященные памяти преподобных благоверных князей и чудотворцев Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи.

В большом празднике в День семьи, любви и верности приняли участие воспитанники воскресной школы, дети беженцев с Донбасса и дети из многодетных семей. Праздник проходил в духовно-просветительском центре «Лествица» Каменского благочиния, который находится на территории храма. Программа получилась насыщенной и веселой: с конкурсами, мастер-классами, шарами, аниматорами и, конечно же, подарками.