День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии Муромских. Они полюбили друг друга и поженились, а в старости приняли монашеский постриг. Скончались в один день и час – 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит их как покровителей семьи и брака.

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности впервые прошел 8 июля 2008 года. Его организатором стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой, супругой экс-президента России Дмитрия Медведева. Символом праздника была выбрана ромашка. Таким образом праздник отмечался как общественный, но юридически закреплен не был. Теперь же День семьи стал официальным праздником наряду с 8 марта, 23 февраля, 9 мая и другими датами.

В Госдуме день хотят сделать выходным. С такой инициативой выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В качестве обоснования депутат отметила: раз это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, а значит, этот день должен быть выходным.

Напомним, ежегодно в День семьи, любви и верности семьям со стажем вручаются медали «За любовь и верность». Считается добрым знаком в этот день связать себя брачными узами.

План мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности 8 июля в Каменске

Парк им. Гагарина

Игра-путешествие «Ромашка пожеланий» – 10.00;

Выставка-ярмарка мастеров ДПИ «Рукотворные чудеса» – 16.00;

Праздничная программа «Ромашковое счастье» – 19.00.

Парк им. Маяковского

Детская развлекательная программа «Мы рисуем, счастье!» – 11.00;

Праздник «Все начинается с семьи» – 17.00;

Семейный флешмоб «Семья – это мы!» – 18.30.

Парк Железнодорожников (мкр. Лиховской)

Праздник для жителей мкр. Лиховского, посвященный Дню семьи, любви и верности «Моя семья – моя опора» (ярмарка мастеров ДПИ, мастер класс «Символ Ромашка», фотозона «Семья», интерактив «Семейный сканворд» и т. д.) – 18.00.

Площадь перед ДК Машиностроителей (мкр. Заводской)