Тело обнаружил рыбак днем 7 июля. Погибший всплыл в 150 м от строящегося моста вниз по течению. Следователи установили, что им оказался мужчина 1991 года рождения.

На теле утонувшего следов насильственной смерти не обнаружено. Точные причины будут установлены медицинскими экспертами уже завтра. В зависимости от результатов экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что погибший не каменчанин. Работал мостовиком в бригаде, которая строит новый мост в Каменске-Шахтинском. Мужчина утонул в нерабочее время, во время купания в Северском Донце.