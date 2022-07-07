Юные красавицы каменской школы моделей Kids Models София Поногайбо, Валерия Медина, София Орлова и Влада Бородина под руководством Татьяны Медины представили города Каменск-Шахтинский и Зверево на национальном фестивале красоты, моды и таланта Beauty Russia — 2022 в Москве.

Модели прошли отборочный этап регионального конкурса красоты Miss & Mister Beauty Rostov Region — 2022, который состоялся 4 июня в Каменске и получили сертификаты на участие в национальном конкурсе «Юная Мисс-Россия — 2022». В нем приняли участие 85 конкурсанток из разных городов России.

Фестиваль проводился с 28 июня по 2 июля и был посвящен 100-летию со дня рождения великого кутюрье Пьера Кардена. Почетный президент фестиваля — народный художник России Вячеслав Зайцев. Почетные гости фестиваля: историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев; народный артист России Бедрос Киркоров.

На национальном и бальном этапах конкурса жюри оценивали пластику движения, умение модели презентовать образ: работать с элементами одежды, понимать и передавать настроение костюма во время проходки.

Воспитанницы Kids Models справились с поставленной задачей, и награда нашла своего победителя.

Валерия Медина (г. Каменск) — Гран-при «Юная Красавица России — 2022» в возрастной категории 7-9 лет;

(г. Каменск) — Гран-при «Юная Красавица России — 2022» в возрастной категории 7-9 лет; София Орлова (г. Каменск) — «Юная Мисс Россия — 2022/ 1-st vice» (10-13 лет);

(г. Каменск) — «Юная Мисс Россия — 2022/ 1-st vice» (10-13 лет); Влада Бородина — Гран-при «Юная Красавица России — 2022» (14-17 лет).

— Гран-при «Юная Красавица России — 2022» (14-17 лет). София Поногайбо в возрастной категории 3-6 лет получила Гран-при «Юная Красавица России — 2022».

Торжественная церемония награждения состоялась в ресторане «Яръ». По завершении церемонии юные модели отправились фотографироваться с почетными гостями фестиваля. Теперь победительницы поедут представлять свой город на международном конкурсе в Турции.