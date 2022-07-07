МИД России разъяснил правила въезда для иностранцев после отмены ковидных ограничений. По-прежнему нужны паспорт, виза и отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщает РИА Новости.

С 15 июля этого года порядок въезда иностранных граждан в Россию вернется к допандемийному: на основании действительных документов, удостоверяющих личность, и российской визы (в случае необходимости таковой). При этом сохраняется требование о предъявлении въезжающими в Россию иностранцами (кроме граждан Белоруссии, прибывающих авиатранспортом) отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Также с 15 июля снимаются ограничения на выезд россиян за пределы страны через наземные пункты пропуска.