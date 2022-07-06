В следственный отдел г. Донецк СУ СК РФ по Ростовской области поступило сообщение о гибели двухлетней девочки в результате падения с высоты в Каменске-Шахтинском.

По данному факту организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СК РО. По версии следствия, днем 6 июля 2022 года малолетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, самостоятельно залезла на подоконник и выпала из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже многоквартирного жилого дома в Каменске-Шахтинском. От полученных телесных повреждений ребенок скончался.

Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Каждый год летом по всей России регистрируются случаи гибели детей при выпадении из окон, и зачастую причиной трагедий становятся именно москитные сетки. Дорогие родители, будьте внимательны, позаботьтесь о замках на ваших окнах! Не оставляйте детей без присмотра.