Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 6 июля 2022 года.

Всемирный день поцелуя. Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя (World Kiss Day или World Kissing Day), который впервые придумали в Великобритании.

Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.

Как появился поцелуй? Большинство знающих людей утверждает, что авторство первого поцелуя не установлено. Он не был изобретен, как электричество или телефон. Он не был назван по имени человека, который первым соединил свои губы и тут же разжал их с характерным звуком, оставив мокрый отпечаток на щеке подруги.

Да, в общем-то, не так важно, откуда взялось слово, обозначающее это действие. Гораздо интереснее узнать, почему появилось само действие, но на этот счет ученые-антропологи, историки и философы до сих пор не сошлись во мнении. Теорий существует великое множество.

Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя (World Kiss Day или World Kissing Day), который впервые придумали в Великобритании. Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки. Как появился поцелуй? Большинство знающих людей утверждает, что авторство первого поцелуя не установлено. Он не был изобретен, как электричество или телефон. Он не был назван по имени человека, который первым соединил свои губы и тут же разжал их с характерным звуком, оставив мокрый отпечаток на щеке подруги. Да, в общем-то, не так важно, откуда взялось слово, обозначающее это действие. Гораздо интереснее узнать, почему появилось само действие, но на этот счет ученые-антропологи, историки и философы до сих пор не сошлись во мнении. Теорий существует великое множество. Аграфена Купальница. В этот день православная церковь отмечает память святой мученицы Агриппины (в русской традиции — Аграфена). Еще в молодости римлянка Агриппина решила не вступать в брак, а посвятить свою жизнь служению Богу. Во время гонения на христиан ей пришлось предстать перед языческим судом, где ее подвергли пыткам, а после заточили в темницу. Несмотря на мучения, Агриппина не отреклась от своей веры. В награду за стойкость Бог послал ей избавление: ангел освободил девушку от уз, но от перенесенных пыток она все же вскоре скончалась. Тело мученицы три христианки — Васса, Павла и Агафоника — отвезли в Сицилию и похоронили. У гроба святой Агриппины впоследствии совершались многочисленные чудеса.

Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу. В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы (этот день отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Это было время обрядов, примет, гаданий, легенд.

Именины в этот день

Агриппина (Аграфена), Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Федор

Знаменательные даты и события

1785 Доллар официально стал национальной валютой США

1885 Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке

1902 В России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел»

1918 Совершено покушение на немецкого посла в Советской России графа Мирбаха

1957 Произошла встреча Джона Леннона и Пола Маккартни

1994 На экраны кинотеатров США вышел фильм «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса

2013 Открылась XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани (Россия)

Персоны