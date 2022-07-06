Татьяна Быковская окажется на скамье подсудимых в качестве обвиняемой по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Уголовное дело бывшего министра здравоохранения РО Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского рассмотрит Кущевский районный суд Краснодарского края. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. Напомним, обоих чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении закупки по отбору компании, которая должна заниматься сбором и утилизацией медицинских отходов в Ростовской области. Высокопоставленных медработников задержали, но спустя несколько месяцев домашнего ареста Татьяна Быковская снова вышла на работу, а Станислав Беседовский остался в СИЗО. В октябре 2020 года Т. Быковская покинула занимаемый пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.