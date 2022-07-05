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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Донэксу» снова доверят заказ для оборонки

бизнес

В ростовском Донецке будут делать холодильники

Опубликовано

4 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор «Лебединского торгового дома» Юрий Лебединский подписали соглашение об открытии в Донецке завода по производству бытовой техники.

Известно, что предприятие планируется создать на территории бывшего экскаваторного завода «Донэкс».
В этом и следующем году инвестор намерен вложить в развитие этого завода на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Донецк» один млрд руб. Мощность завода должна составить 100 тысяч единиц продукции в год. Помимо холодильников, на этом предприятии планируется начать производство кондиционеров и стиральных машин. Работать на заводе будут не менее 100 человек.

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