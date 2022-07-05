Госдума приняла закон в третьем чтении, освобождающий от НДФЛ доходы россиян от продажи золота в слитках на 2022-2023 гг. Об этом сообщает РИА Новости.

От подоходного налога будут освобождены операции россиян по реализации золота в слитках, а также вынужденные сделки компаний, которые направлены на вывод активов из-под санкций. Положение распространяется на доходы физических лиц, полученные начиная с 1 января 2022 года. Также в рамках закона от НДС освобождаются операции банков по продаже физическим лицам бриллиантов. Предполагается, что реализация инициативы повысит привлекательность инвестиций в золото как инструмента сохранения сбережений граждан.