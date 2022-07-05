Жара приводит к ухудшению условий труда сотрудников. При определенных условиях работодателям рекомендовано сокращать продолжительность рабочего времени.

В случае если температура в рабочем помещении достигла отметки +28,5 °C, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час. При повышении температуры до +29 °C – на два часа, при температуре +30,5 °C – на четыре часа.

При работах на улице и температуре воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующим отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях.

Кстати, работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата опасна (экстремальна). При такой температуре работодателю рекомендовано изменить время рабочего дня, перенеся работы на утро или вечер.

В целях профилактики обезвоживания организма необходимо соблюдать питьевой режим — вода должна быть доступна в течение всего рабочего дня. Ведь для того чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ), пить нужно понемногу и часто. При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час, то есть примерно одну чашку каждые 20 минут.