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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 6 июля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 6 июля!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 27-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

Читайте в номере:

  • Ежкина мама едет в Москву. История об усыновлении колючих сирот растрогала многих людей в наше такое жесткое время, поэтому прогремела громко. А будет еще громче — «ПИК» «сосватал» звериную компанию Екатерины Семеновой из Абрамовки на центральное телевидение. »3
  • Хозяин коллектора бьет тревогу. Директор «Истока» Евгений Погурец настаивает на закрытии улицы Ворошилова во избежание трагедий. »2, 4.
  • Дела сердечные в городе К. Пациенты нового сосудистого центра поделились впечатлениями от нашей медицины. »12-13
  • Холод под боком у Каменска. В соседнем Донецке будут делать холодильники. »16
  • Врач скорой ехал к ребенку два часа. В каменскую городскую прокуратуру с жалобой обратились жители Каменского района с просьбой проверить своевременность оказания скорой медицинской помощи их ребенку. »6
  • Фельдшера переведут в больницу при СИЗО. 29 июня родные, друзья и коллеги по каменской ЦГБ прощались с погибшей медсестрой Анной Павловой. »7
  • Власти отказали в помощи жертвам стихии. Почему на ул. Набережной произошёл оползень, по мнению администрации города… »10

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