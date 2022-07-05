анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 6 июля!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 27-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- Ежкина мама едет в Москву. История об усыновлении колючих сирот растрогала многих людей в наше такое жесткое время, поэтому прогремела громко. А будет еще громче — «ПИК» «сосватал» звериную компанию Екатерины Семеновой из Абрамовки на центральное телевидение. »3
- Хозяин коллектора бьет тревогу. Директор «Истока» Евгений Погурец настаивает на закрытии улицы Ворошилова во избежание трагедий. »2, 4.
- Дела сердечные в городе К. Пациенты нового сосудистого центра поделились впечатлениями от нашей медицины. »12-13
- Холод под боком у Каменска. В соседнем Донецке будут делать холодильники. »16
- Врач скорой ехал к ребенку два часа. В каменскую городскую прокуратуру с жалобой обратились жители Каменского района с просьбой проверить своевременность оказания скорой медицинской помощи их ребенку. »6
- Фельдшера переведут в больницу при СИЗО. 29 июня родные, друзья и коллеги по каменской ЦГБ прощались с погибшей медсестрой Анной Павловой. »7
- Власти отказали в помощи жертвам стихии. Почему на ул. Набережной произошёл оползень, по мнению администрации города… »10