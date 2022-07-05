«Глубокинское ПАТП» планирует запустить новый маршрут автобуса х. Масаловка – Каменск-Шахтинский в августе, после того как закроют виадук в мкр. Заводском.

Ожидается, что автобус будет отходить из х. Масаловка (остановочный пункт возле остановки электрички «1027 км»), следовать до комбината и далее до хлебозавода.

Это означает, что пользоваться этим автобусом будет удобно и жителям мкр. Заводского. Достаточно будет перейти из микрорайона через железную дорогу.

Как сообщил «ПИКу» директор ПАТП Ваган Аванесян, расписание и маршрут движения этого автобуса по городу пока не утвержден. Администрация МУП «Глубокинское ПАТП» ждет от будущих пассажиров предложений по поводу удобного времени отправления автобуса, а также о том, нужно ли, чтобы автобус ходил до автовокзала и далее через х. Старую Станицу.

Свои предложения можно сообщать в рабочие дни по телефону автотранспортного предприятия: +7 (86365) 95-4-71.