Инвестпроект стоимостью почти 1,8 млрд рублей позволит организовать в регионе импортозамещающее отечественное производство медицинского оборудования.

Соглашение об этом подписано в Екатеринбурге на Международной выставке «Иннопром-2022» между правительством РО и компанией «Диалайн». В частности в Ростовской области планируется строительство и запуск производственных линий по выпуску систем диагностики онкологии для радиоуправляемой хирургии. При этом будут учтены новейшие исследования в области онкологии. Реализация таких проектов позволит повысить эффективность хирургии онкозаболеваний. Кстати, подобное оборудование необходимо для всех больниц лечебного профиля «онкология» с возможностью использования радиологии. Оно позволит хирургу во время операции видеть не только саму опухоль и локализацию, но и метастазы.