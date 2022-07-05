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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 5 июля
Фото: hr-portal.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 5 июля

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 июля 2022 года.

  • День трудоголиков. 5 июля свой праздник отмечают люди, с головой поглощенные работой и готовые жертвовать многим ради своей профессии. Это День трудоголиков (Workaholics Day). Он ведет свою историю из США и сегодня известен во многих странах.
    Его могут считать своим «профессиональным» праздником люди, ставящие работу и карьеру выше семьи, друзей, любимых людей, предпочитающие «жить на работе», иногда забывая о самых простых человеческих радостях.
  • Евсеев день. Епископ Самосатский Евсевий, чья память чтится в этот день, жил в 4 веке. Он прославился как защитник православного исповедания, утвержденного на первом Вселенском соборе в Никее. За это он терпел преследования, в том числе от императора Констанция. Однажды правитель узнал, что у Евсевия хранится некий акт, подписанный на соборе, и приказал его отдать. Епископ сказал, что скорей позволит отсечь себе обе руки, чем сделает это.
    После Констанция на престол взошел Юлиан Отступник, и для христиан начались еще более трудные времена — начались открытые гонения. Но и в это время Евсевий не прекратил свою деятельность: в одежде воина он прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину, обращая людей в православие. В это время он обучал священников для пустующих церквей, рукополагал епископов.
    Когда Юлиан Отступник умер, императором стал благочестивый Иовиан, в правление которого гонения приостановились. В это время Евсевий дал совет архиепископу Мелетию созвать Поместный собор в Антиохии, который подтвердил православное вероучение, принятое на Вселенском соборе.
    Погиб Евсевий от рук женщины — жительницы города Долихины. Она сбросила с крыши черепицу, которая пробила святителю голову. Умирая, епископ просил окружавших его людей не причинять преступнице зла.
    На Руси именины Евсевия называли днем встреч. «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать», — говорили люди.
    На Евсевия примечали приметы погоды. Если шел дождь — это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.

Именины в этот день

Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна, Федор

Знаменательные даты и события

  • 1439 Подписана Флорентийская уния – Акт об объединении Православной и Католической церквей
  • 1841 Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство
  • 1865 Создана Секретная служба США
  • 1881 Открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями фараонов
  • 1922 Введены «Нансеновские паспорта» для беженцев
  • 1924 Открылись VIII летние Олимпийские игры в Париже (Франция)
  • 1946 День рождения бикини – во время показа мод в Париже впервые представлен этот новый женский купальник

Персоны

  • 1795  — 1884
  • Павел Кукольник
  • русский историк, преподаватель, поэт, драматург
  • 1832  — 1919
  • Павел Чистяков
  • русский художник, мастер исторической, жанровой и портретной живописи
  • 1857  — 1933
  • Клара Цеткин
  • немецкая социалистка, борец за права женщин
  • 1901  — 1992
  • Сергей Образцов
  • советский театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве
  • 1903  — 1993
  • Владимир Сутеев
  • советский художник, писатель, мультипликатор, Заслуженный деятель искусств РСФСР
  • 1911  — 1974
  • Жорж Помпиду
  • французский государственный и политический деятель, президент Франции (1969-1974)
  • 1912  — 1976
  • Сергей Осипов
  • советский военный деятель, контр-адмирал, Герой Советского Союза
  • 1921  — 2013
  • Виктор Куликов
  • советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза, академик
  • 1939  — 2021
  • Владимир Меньшов
  • советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, Народный артист РСФСР

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