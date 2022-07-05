общество
Какой сегодня день: даты и события 5 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 июля 2022 года.
- День трудоголиков. 5 июля свой праздник отмечают люди, с головой поглощенные работой и готовые жертвовать многим ради своей профессии. Это День трудоголиков (Workaholics Day). Он ведет свою историю из США и сегодня известен во многих странах.
Его могут считать своим «профессиональным» праздником люди, ставящие работу и карьеру выше семьи, друзей, любимых людей, предпочитающие «жить на работе», иногда забывая о самых простых человеческих радостях.
- Евсеев день. Епископ Самосатский Евсевий, чья память чтится в этот день, жил в 4 веке. Он прославился как защитник православного исповедания, утвержденного на первом Вселенском соборе в Никее. За это он терпел преследования, в том числе от императора Констанция. Однажды правитель узнал, что у Евсевия хранится некий акт, подписанный на соборе, и приказал его отдать. Епископ сказал, что скорей позволит отсечь себе обе руки, чем сделает это.
После Констанция на престол взошел Юлиан Отступник, и для христиан начались еще более трудные времена — начались открытые гонения. Но и в это время Евсевий не прекратил свою деятельность: в одежде воина он прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину, обращая людей в православие. В это время он обучал священников для пустующих церквей, рукополагал епископов.
Когда Юлиан Отступник умер, императором стал благочестивый Иовиан, в правление которого гонения приостановились. В это время Евсевий дал совет архиепископу Мелетию созвать Поместный собор в Антиохии, который подтвердил православное вероучение, принятое на Вселенском соборе.
Погиб Евсевий от рук женщины — жительницы города Долихины. Она сбросила с крыши черепицу, которая пробила святителю голову. Умирая, епископ просил окружавших его людей не причинять преступнице зла.
На Руси именины Евсевия называли днем встреч. «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать», — говорили люди.
На Евсевия примечали приметы погоды. Если шел дождь — это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.
Именины в этот день
Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна, Федор
Знаменательные даты и события
- 1439 Подписана Флорентийская уния – Акт об объединении Православной и Католической церквей
- 1841 Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство
- 1865 Создана Секретная служба США
- 1881 Открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями фараонов
- 1922 Введены «Нансеновские паспорта» для беженцев
- 1924 Открылись VIII летние Олимпийские игры в Париже (Франция)
- 1946 День рождения бикини – во время показа мод в Париже впервые представлен этот новый женский купальник
Персоны
- 1795 — 1884
- Павел Кукольник
- русский историк, преподаватель, поэт, драматург
- 1832 — 1919
- Павел Чистяков
- русский художник, мастер исторической, жанровой и портретной живописи
- 1857 — 1933
- Клара Цеткин
- немецкая социалистка, борец за права женщин
- 1901 — 1992
- Сергей Образцов
- советский театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве
- 1903 — 1993
- Владимир Сутеев
- советский художник, писатель, мультипликатор, Заслуженный деятель искусств РСФСР
- 1911 — 1974
- Жорж Помпиду
- французский государственный и политический деятель, президент Франции (1969-1974)
- 1912 — 1976
- Сергей Осипов
- советский военный деятель, контр-адмирал, Герой Советского Союза
- 1921 — 2013
- Виктор Куликов
- советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза, академик
- 1939 — 2021
- Владимир Меньшов
- советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, Народный артист РСФСР