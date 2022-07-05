Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 июля 2022 года.

День трудоголиков. 5 июля свой праздник отмечают люди, с головой поглощенные работой и готовые жертвовать многим ради своей профессии. Это День трудоголиков (Workaholics Day). Он ведет свою историю из США и сегодня известен во многих странах.

Его могут считать своим «профессиональным» праздником люди, ставящие работу и карьеру выше семьи, друзей, любимых людей, предпочитающие «жить на работе», иногда забывая о самых простых человеческих радостях.

5 июля свой праздник отмечают люди, с головой поглощенные работой и готовые жертвовать многим ради своей профессии. Это День трудоголиков (Workaholics Day). Он ведет свою историю из США и сегодня известен во многих странах. Его могут считать своим «профессиональным» праздником люди, ставящие работу и карьеру выше семьи, друзей, любимых людей, предпочитающие «жить на работе», иногда забывая о самых простых человеческих радостях. Евсеев день. Епископ Самосатский Евсевий, чья память чтится в этот день, жил в 4 веке. Он прославился как защитник православного исповедания, утвержденного на первом Вселенском соборе в Никее. За это он терпел преследования, в том числе от императора Констанция. Однажды правитель узнал, что у Евсевия хранится некий акт, подписанный на соборе, и приказал его отдать. Епископ сказал, что скорей позволит отсечь себе обе руки, чем сделает это.

После Констанция на престол взошел Юлиан Отступник, и для христиан начались еще более трудные времена — начались открытые гонения. Но и в это время Евсевий не прекратил свою деятельность: в одежде воина он прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину, обращая людей в православие. В это время он обучал священников для пустующих церквей, рукополагал епископов.

Когда Юлиан Отступник умер, императором стал благочестивый Иовиан, в правление которого гонения приостановились. В это время Евсевий дал совет архиепископу Мелетию созвать Поместный собор в Антиохии, который подтвердил православное вероучение, принятое на Вселенском соборе.

Погиб Евсевий от рук женщины — жительницы города Долихины. Она сбросила с крыши черепицу, которая пробила святителю голову. Умирая, епископ просил окружавших его людей не причинять преступнице зла.

На Руси именины Евсевия называли днем встреч. «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать», — говорили люди.

На Евсевия примечали приметы погоды. Если шел дождь — это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.

Именины в этот день

Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна, Федор

Знаменательные даты и события

1439 Подписана Флорентийская уния – Акт об объединении Православной и Католической церквей

1841 Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство

1865 Создана Секретная служба США

1881 Открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями фараонов

1922 Введены «Нансеновские паспорта» для беженцев

1924 Открылись VIII летние Олимпийские игры в Париже (Франция)

1946 День рождения бикини – во время показа мод в Париже впервые представлен этот новый женский купальник

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