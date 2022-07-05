Железнодорожное сообщение между Ростовской областью, Луганской и Донецкой народными республиками нужно запустить как можно быстрее.

Так сказал в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге губернатор Василий Голубев. Перевозка грузов поможет быстрее восстановить экономику и инфраструктуру Донбасса и наладить торговые связи с Донским регионом. Также глава региона выразил надежду на восстановление движения автобусов между городами Ростовской области, ЛНР и ДНР.