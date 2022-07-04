Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 июля 2022 года.

Ульянов день. В этот день Православная церковь чествует память священномученика Иулиана Тарсийского. Он пострадал за веру в Антиохии при императоре Максимилиане. Мощи мученика позже стали известны тем, что рядом с ними совершаются чудеса.

Русский народ сложил поговорки об Ульяне (Иулиане) и о несбыточной встрече, которую вспоминали в этот день: «Ульяна кличет Ульяна, а Ульян кличет Ульяну»; «Ульян Ульяне в лицо не глянет». Рассказывали легенду: «В стародавние времена ходил Ульян по лугам и полян, звал свою Ульяну, а Ульяна сидела на берегу реки, засмотревшись на бегущую воду. Только к вечеру она опомнилась, побежала на луг — а Ульян уже ушел к реке другой тропинкой. Так и не встретились Ульян с Ульяной».

В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в лесу. А если липа возле дома вдруг засыхала — это предвещало плохие перемены в семье.

Именины в этот день

Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан

Знаменательные даты и события

1776 Подписана Декларация независимости США

1865 Вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес»

1900 Из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля

1957 Состоялся первый полет пассажирского самолета «Ил-18»

2007 Российский город Сочи выбран столицей зимней Олимпиады–2014

Персоны