общество
Какой сегодня день: даты и события 4 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 июля 2022 года.
- Ульянов день. В этот день Православная церковь чествует память священномученика Иулиана Тарсийского. Он пострадал за веру в Антиохии при императоре Максимилиане. Мощи мученика позже стали известны тем, что рядом с ними совершаются чудеса.
Русский народ сложил поговорки об Ульяне (Иулиане) и о несбыточной встрече, которую вспоминали в этот день: «Ульяна кличет Ульяна, а Ульян кличет Ульяну»; «Ульян Ульяне в лицо не глянет». Рассказывали легенду: «В стародавние времена ходил Ульян по лугам и полян, звал свою Ульяну, а Ульяна сидела на берегу реки, засмотревшись на бегущую воду. Только к вечеру она опомнилась, побежала на луг — а Ульян уже ушел к реке другой тропинкой. Так и не встретились Ульян с Ульяной».
В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в лесу. А если липа возле дома вдруг засыхала — это предвещало плохие перемены в семье.
Именины в этот день
Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан
Знаменательные даты и события
- 1776 Подписана Декларация независимости США
- 1865 Вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес»
- 1900 Из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля
- 1957 Состоялся первый полет пассажирского самолета «Ил-18»
- 2007 Российский город Сочи выбран столицей зимней Олимпиады–2014
Персоны
- 1807 — 1882
- Джузеппе Гарибальди
- итальянский полководец, революционер, национальный герой Италии
- 1867 — 1934
- Мария Склодовская-Кюри
- польский и французский физик и химик, дважды Нобелевский лауреат
- 1872 — 1933
- Калвин Кулидж
- 30-й президент США (1923-1929), государственный и политический деятель
- 1887 — 1964
- Самуил Маршак
- советский поэт, переводчик, писатель, редактор
- 1899 — 1964
- Александр Пирогов
- русский и советский оперный певец-бас, Народный артист СССР
- 1919 — 2017
- Даниил Гранин
- советский и российский писатель и общественный деятель
- 1919 — 1992
- Людмила Целиковская
- советская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
- 1930 — 2018
- Юрий Тюкалов
- советский спортсмен (гребля академическая), двукратный олимпийский чемпион
- 1930 — 1993
- Фрунзик Мкртчян
- советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР
- 1957 — 2006
- Андрей Краско
- российский актер театра и кино
- 1964 — 2000
- Юрий Хой
- советский рок-музыкант, лидер группы «Сектор Газа»
- р. 1974
- Денис Панкратов
- российский пловец, двукратный олимпийский чемпион, спортивный журналист