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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 4 июля

общество

Какой сегодня день: даты и события 4 июля

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 июля 2022 года.

  • Ульянов день. В этот день Православная церковь чествует память священномученика Иулиана Тарсийского. Он пострадал за веру в Антиохии при императоре Максимилиане. Мощи мученика позже стали известны тем, что рядом с ними совершаются чудеса.
    Русский народ сложил поговорки об Ульяне (Иулиане) и о несбыточной встрече, которую вспоминали в этот день: «Ульяна кличет Ульяна, а Ульян кличет Ульяну»; «Ульян Ульяне в лицо не глянет». Рассказывали легенду: «В стародавние времена ходил Ульян по лугам и полян, звал свою Ульяну, а Ульяна сидела на берегу реки, засмотревшись на бегущую воду. Только к вечеру она опомнилась, побежала на луг — а Ульян уже ушел к реке другой тропинкой. Так и не встретились Ульян с Ульяной».
    В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в лесу. А если липа возле дома вдруг засыхала — это предвещало плохие перемены в семье.

Именины в этот день

Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан

Знаменательные даты и события

  • 1776 Подписана Декларация независимости США
  • 1865 Вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес»
  • 1900 Из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля
  • 1957 Состоялся первый полет пассажирского самолета «Ил-18»
  • 2007 Российский город Сочи выбран столицей зимней Олимпиады–2014

Персоны

  • 1807  — 1882
  • Джузеппе Гарибальди
  • итальянский полководец, революционер, национальный герой Италии
  • 1867  — 1934
  • Мария Склодовская-Кюри
  • польский и французский физик и химик, дважды Нобелевский лауреат
  • 1872  — 1933
  • Калвин Кулидж
  • 30-й президент США (1923-1929), государственный и политический деятель
  • 1887  — 1964
  • Самуил Маршак
  • советский поэт, переводчик, писатель, редактор
  • 1899  — 1964
  • Александр Пирогов
  • русский и советский оперный певец-бас, Народный артист СССР
  • 1919  — 2017
  • Даниил Гранин
  • советский и российский писатель и общественный деятель
  • 1919  — 1992
  • Людмила Целиковская
  • советская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
  • 1930  — 2018
  • Юрий Тюкалов
  • советский спортсмен (гребля академическая), двукратный олимпийский чемпион
  • 1930  — 1993
  • Фрунзик Мкртчян
  • советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР
  • 1957  — 2006
  • Андрей Краско
  • российский актер театра и кино
  • 1964  — 2000
  • Юрий Хой
  • советский рок-музыкант, лидер группы «Сектор Газа»
  • р. 1974
  • Денис Панкратов
  • российский пловец, двукратный олимпийский чемпион, спортивный журналист

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