Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 июля 2022 года.

День ГИБДД МВД России. Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России, установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года.

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP».

Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России, установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP». Мефодий Перепелятник. Епископ Патарский Мефодий, чья память чтится сегодня, жил в 3-4 веках в Малой Азии и отличался иноческим смирением. Он учил свою паству христианству мирно и тихо, но вместе с тем твердо отстаивал чистоту православия и боролся с ересью. Мефодий оставил после себя богатое литературное наследие: сочинения в защиту христианства, изложение православных догматов против ереси, нравственные поучения и толкования Священного Писания. В 312 году епископа схватили язычники и казнили.

На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, и на них слетались перепела. Поэтому у охотников начинался период легкой охоты: добыть птицу в это время проще простого. Каждый из них на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками.

Именины в этот день

Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий, Наум, Николай, Римма, Фома

Знаменательные даты и события

1528 Папа римский Клемент VII узаконил орден монахов-капуцинов

1608 Основан форт Квебек

1830 Началась оборона Гагр в ходе Кавказской войны

1885 Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля

1916 Состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник»

1944 Минск освобожден от немецко-фашистских захватчиков

Персоны