общество
Какой сегодня день: даты и события 3 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 июля 2022 года.
- День ГИБДД МВД России. Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России, установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года.
Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP».
- Мефодий Перепелятник. Епископ Патарский Мефодий, чья память чтится сегодня, жил в 3-4 веках в Малой Азии и отличался иноческим смирением. Он учил свою паству христианству мирно и тихо, но вместе с тем твердо отстаивал чистоту православия и боролся с ересью. Мефодий оставил после себя богатое литературное наследие: сочинения в защиту христианства, изложение православных догматов против ереси, нравственные поучения и толкования Священного Писания. В 312 году епископа схватили язычники и казнили.
На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, и на них слетались перепела. Поэтому у охотников начинался период легкой охоты: добыть птицу в это время проще простого. Каждый из них на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками.
Именины в этот день
Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий, Наум, Николай, Римма, Фома
Знаменательные даты и события
- 1528 Папа римский Клемент VII узаконил орден монахов-капуцинов
- 1608 Основан форт Квебек
- 1830 Началась оборона Гагр в ходе Кавказской войны
- 1885 Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля
- 1916 Состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник»
- 1944 Минск освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Персоны
- 1891 — 1977
- Александр Волков
- советский писатель, автор серии книг о Волшебнике изумрудного города
- 1894 — 1939
- Зинаида Райх
- русская и советская театральная актриса, Заслуженная артистка РСФСР
- 1925 — 1987
- Анатолий Эфрос
- советский режиссер, сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств России
- 1930 — 2004
- Карлос Клайбер
- австрийский дирижер
- р. 1937
- Том Стоппард
- британский драматург, режиссер, сценарист и критик
- 1943 — 1971
- Джим Моррисон
- американский поэт и певец, лидер и вокалист группы «The Doors»
- 1950 — 2003
- Юрий Щекочихин
- советский и российский журналист и писатель
- р. 1962
- Том Круз
- американский актер, режиссер, продюсер и сценарист