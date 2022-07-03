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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Водитель, задолжавший в казну 200 тысяч рублей, попался на трассе в районе Каменска

общество

Какой сегодня день: даты и события 3 июля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 июля 2022 года.

  • День ГИБДД МВД России. Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России, установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года.
    Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP».
  • Мефодий Перепелятник. Епископ Патарский Мефодий, чья память чтится сегодня, жил в 3-4 веках в Малой Азии и отличался иноческим смирением. Он учил свою паству христианству мирно и тихо, но вместе с тем твердо отстаивал чистоту православия и боролся с ересью. Мефодий оставил после себя богатое литературное наследие: сочинения в защиту христианства, изложение православных догматов против ереси, нравственные поучения и толкования Священного Писания. В 312 году епископа схватили язычники и казнили.
    На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, и на них слетались перепела. Поэтому у охотников начинался период легкой охоты: добыть птицу в это время проще простого. Каждый из них на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками.

Именины в этот день

Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий, Наум, Николай, Римма, Фома

Знаменательные даты и события

  • 1528 Папа римский Клемент VII узаконил орден монахов-капуцинов
  • 1608 Основан форт Квебек
  • 1830 Началась оборона Гагр в ходе Кавказской войны
  • 1885 Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля
  • 1916 Состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник»
  • 1944 Минск освобожден от немецко-фашистских захватчиков

Персоны

  • 1891  — 1977
  • Александр Волков
  • советский писатель, автор серии книг о Волшебнике изумрудного города
  • 1894  — 1939
  • Зинаида Райх
  • русская и советская театральная актриса, Заслуженная артистка РСФСР
  • 1925  — 1987
  • Анатолий Эфрос
  • советский режиссер, сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств России
  • 1930  — 2004
  • Карлос Клайбер
  • австрийский дирижер
  • р. 1937
  • Том Стоппард
  • британский драматург, режиссер, сценарист и критик
  • 1943  — 1971
  • Джим Моррисон
  • американский поэт и певец, лидер и вокалист группы «The Doors»
  • 1950  — 2003
  • Юрий Щекочихин
  • советский и российский журналист и писатель
  • р. 1962
  • Том Круз
  • американский актер, режиссер, продюсер и сценарист

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