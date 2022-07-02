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В Ростовской области объявили неполное служебное соответствие руководству ГИБДД
Об этом пишет портал 1Rnd, ссылаясь на собственные источники.
Как сообщает издание, 25 мая ГУ МВД РФ по Ростовской области выпустило документ, согласно которому были понижены в званиях начальник донской Госавтоинспекции со своими подчиненными — двумя заместителями.
Издание Rostovgazeta указывает, что основанием для решения стали результаты проверок и неполное служебное соответствие, из-за которого глава ГИБДД региона стал специалистом второго класса, а его заместители, один из которых также занимает пост руководителя донского отдела ДПС, стали специалистами третьего класса. Их звания были понижены на ступень.
Подчёркивается, что информация на этот счёт уточняется.