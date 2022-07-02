Об этом пишет портал 1Rnd, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщает издание, 25 мая ГУ МВД РФ по Ростовской области выпустило документ, согласно которому были понижены в званиях начальник донской Госавтоинспекции со своими подчиненными — двумя заместителями.

Издание Rostovgazeta указывает, что основанием для решения стали результаты проверок и неполное служебное соответствие, из-за которого глава ГИБДД региона стал специалистом второго класса, а его заместители, один из которых также занимает пост руководителя донского отдела ДПС, стали специалистами третьего класса. Их звания были понижены на ступень.

Подчёркивается, что информация на этот счёт уточняется.