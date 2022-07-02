Наиболее интересными местами для создания такого маршрута власти назвали парки «Малинки» и «Лога», Новочеркасск, станицу Старочеркасскую, Таганрог и Азов.

Об этом в пятницу сообщил журналистам министр экономического развития региона Максим Папушенко.

«Развитие автотуризма — часть нашей стратегии, часть наших приоритетов. Фокусировка — на транзитном автомобильном туризме. Большая часть автомобилистов так или иначе останавливается в Ростовской области, в наших отелях. Задача — сдержать их, возможно, на обратном пути не только на сутки, а на несколько ночей. Соответственно, в это направление мы сейчас вкладываемся, продвигаем его вместе с нашими коллегами в Москве, Санкт-Петербурге, с коллегами по агентствам по туризму, туроператорами», — пояснил он.