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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В матче высшей лиги ФК «Строитель» выиграл со счетом 8:0

общество

Какой сегодня день: даты и события 2 июля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 июля 2022 года.

  • Международный день спортивного журналиста. Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day) отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.
    Основанием для установления даты праздника стало одно историческое событие. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.
  • Зосима Пчельник. В этот день Православная церковь отмечает память святого Зосимы. Он родился во Фракии в 89 году, когда христианская вера только зарождалась. Однако юноша загорелся желанием стать христианином — и вскоре осуществил его. Когда Зосима узнал о начавшихся преследованиях христиан, он оставил военную службу, принял крещение и посвятил свою жизнь молитвам и совершению добрых дел.
    Об этом донесли правителю Домициану, и Зосиме пришлось предстать перед судом. Он оказался тверд в своей вере, отказался отречься от Христа и принести жертву языческим богам. После этого бывшего воина подвергли пыткам, но он снес их, не ощутив страданий. Тогда мученика заключили в темницу, а через некоторое время обезглавили.
    В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси!».

Именины в этот день

Иван, Фаддей

Знаменательные даты и события

  • 1670 Войско атамана Стеньки Разина овладело Астраханью
  • 1698 Получен патент на первую в мире паровую машину
  • 1860 Основан город-порт Владивосток
  • 1900 Первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цеппелином
  • 1976 Провозглашена Социалистическая Республика Вьетнам

Персоны

  • 1775  — 1836
  • Надежда Пушкина (Ганнибал)
  • русская дворянка, мать великого поэта А.С. Пушкина
  • 1850  — 1925
  • Николай Голицын
  • российский государственный деятель
  • 1899  — 1961
  • Эрнест Хемингуэй
  • американский писатель
  • 1899  — 1977
  • Владимир Набоков
  • русский и американский писатель, переводчик, литературовед
  • 1903  — 1942
  • Евгений Петров
  • советский писатель, соавтор Ильи Ильфа
  • 1922  — 2020
  • Пьер Карден
  • французский модельер итальянского происхождения
  • 1925  — 1961
  • Патрис Лумумба
  • африканский политический деятель
  • 1930  — 2003
  • Ия Арепина
  • советская и российская актриса театра и кино
  • 1934  — 2021
  • Николай Сличенко
  • советский и российский актер, режиссер, певец, педагог, Народный артист СССР
  • 1938  — 1979
  • Лариса Шепитько
  • советская актриса и кинорежиссер

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