Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 июля 2022 года.

Международный день спортивного журналиста. Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day) отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

Основанием для установления даты праздника стало одно историческое событие. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day) отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Основанием для установления даты праздника стало одно историческое событие. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов. Зосима Пчельник. В этот день Православная церковь отмечает память святого Зосимы. Он родился во Фракии в 89 году, когда христианская вера только зарождалась. Однако юноша загорелся желанием стать христианином — и вскоре осуществил его. Когда Зосима узнал о начавшихся преследованиях христиан, он оставил военную службу, принял крещение и посвятил свою жизнь молитвам и совершению добрых дел.

Об этом донесли правителю Домициану, и Зосиме пришлось предстать перед судом. Он оказался тверд в своей вере, отказался отречься от Христа и принести жертву языческим богам. После этого бывшего воина подвергли пыткам, но он снес их, не ощутив страданий. Тогда мученика заключили в темницу, а через некоторое время обезглавили.

В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси!».

Именины в этот день

Иван, Фаддей

Знаменательные даты и события

1670 Войско атамана Стеньки Разина овладело Астраханью

1698 Получен патент на первую в мире паровую машину

1860 Основан город-порт Владивосток

1900 Первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цеппелином

1976 Провозглашена Социалистическая Республика Вьетнам

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