общество
Какой сегодня день: даты и события 2 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 июля 2022 года.
- Международный день спортивного журналиста. Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day) отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.
Основанием для установления даты праздника стало одно историческое событие. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.
- Зосима Пчельник. В этот день Православная церковь отмечает память святого Зосимы. Он родился во Фракии в 89 году, когда христианская вера только зарождалась. Однако юноша загорелся желанием стать христианином — и вскоре осуществил его. Когда Зосима узнал о начавшихся преследованиях христиан, он оставил военную службу, принял крещение и посвятил свою жизнь молитвам и совершению добрых дел.
Об этом донесли правителю Домициану, и Зосиме пришлось предстать перед судом. Он оказался тверд в своей вере, отказался отречься от Христа и принести жертву языческим богам. После этого бывшего воина подвергли пыткам, но он снес их, не ощутив страданий. Тогда мученика заключили в темницу, а через некоторое время обезглавили.
В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси!».
Именины в этот день
Иван, Фаддей
Знаменательные даты и события
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- 1900 Первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цеппелином
- 1976 Провозглашена Социалистическая Республика Вьетнам
Персоны
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- русская дворянка, мать великого поэта А.С. Пушкина
- 1850 — 1925
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- российский государственный деятель
- 1899 — 1961
- Эрнест Хемингуэй
- американский писатель
- 1899 — 1977
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- русский и американский писатель, переводчик, литературовед
- 1903 — 1942
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- советский писатель, соавтор Ильи Ильфа
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- Ия Арепина
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- советский и российский актер, режиссер, певец, педагог, Народный артист СССР
- 1938 — 1979
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- советская актриса и кинорежиссер