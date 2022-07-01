С 1 июля Роспотребнадзор отменил на территории России все ранее введенные ограничения из-за коронавируса. Отменяются масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства*.

Решение принято потому, что в течение четырех месяцев в стране отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19.

«Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса», — уточняет ведомство.

Снижение заражений отмечается во всех возрастных группах. При этом в 93% подтвержденных случаях инфицирования болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

Отмена ограничений проводилась поэтапно, с учетом изменения эпидситуации. По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом «Омикрон», в летние месяцы маловероятен.

Отмечается, что при ухудшении обстановки из-за COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.