Изменения начнут действовать поэтапно: часть из них вступила в силу 1 июля 2022 года.

Новые правила прежде всего коснутся формата проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), на которой определяют группу инвалидности. Теперь человек сможет сам выбирать, как проходить комиссию — очно или заочно (личное присутствие будет обязательным лишь в некоторых случаях). Людям, у которых срок переосвидетельствования действовал по 1 июля этого года включительно (т. е. инвалидность устанавливалась до 1.08.2022 г.), будет автоматически продлена инвалидность согласно временному порядку, завершающему свое действие 1 июля 2022 г. Граждане, у которых срок очередного переосвидетельствования наступит позднее 1 июля, направляются на МСЭ по оформленному медицинской организацией направлению.

Граждане направляются на МСЭ только медицинскими организациями в соответствии с решением врачебной комиссии. Само направление на медико-социальную экспертизу оформляется после проведения обследования в соответствии с перечнем обследований.

Напомним, до 1 июля 2022 года в России действовал упрощенный порядок назначения инвалидности. Его ввели из-за пандемии коронавируса, чтобы снизить число контактов и уменьшить риск заражения.