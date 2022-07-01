В каменскую городскую прокуратуру с жалобой обратились жители Каменского района с просьбой проверить своевременность оказания скорой медицинской помощи их ребенку.

По результатам проверки в МБУЗ Каменского района «ЦРБ» прокуратурой было установлено, что фельдшер выездной бригады фальсифицировал запись в журнале учета вызова.

Медик районной больницы в учетной документации, отмечая время прибытия бригады к больному, указал, что скорая ехала менее часа. Однако на самом деле прибыла через 2 часа 12 минут после вызова.

– По факту выявленных нарушений городским прокурором в адрес главного врача районной больницы было внесено представление, по итогам рассмотрения которого ужесточен контроль за своевременностью оказания скорой помощи и достоверностью осуществления учета времени выезда бригад, – комментирует произошедшее помощник городского прокурора Наталья Рева.

По постановлению городского прокурора старший фельдшер привлечен судом к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ.

Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что коллеги отзываются о фельдшере как о квалифицированном специалисте. Однако в медицинском учреждении, скорее всего, он больше работать не будет. Сейчас мужчина находится под арестом, правда, за совершение другого, более тяжкого преступления.