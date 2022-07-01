26-29 июня в х. Новопавловка Октябрьского района РО проводились Всероссийские соревнования по судомодельному спорту среди учащихся старшей возрастной группы.

В мероприятии приняли участие 15 команд из шести регионов России: Ростовской, Липецкой областей, Республики Татарстан, Краснодарского края и т. д. Всего 52 человека.

Соревнования проходили на берегу реки Малый Несветай. Участники соревновались в четырех классах радиоуправляемых моделей: F2-А и F2-В (модели-копии, построенные самостоятельно по технической документации), F3-E (свободно спроектированная скоростная радиоуправляемая судомодель, оборудованная электродвигателем), F4-C (пластиковые радиоуправляемые судомодели, которые должны полностью выдерживать не только стендовые, а также и ходовые зачеты), экомини и экоэксперт (гоночные классы моделей).

Все участники продемонстрировали умелое прохождение маршрута и отличную подготовку.

Судомоделисты из каменской СЮТ принимали участие в классах F2-А и F2-В.

В итоге в личном зачете бронзовым призером соревнований стал Михаил Дамакальщиков в классе F2-B, серебро у Артема Будайчиева в классе F2-A и 2-е место в классе F4-C.

Каменская команда заняла 2-е место среди 15 команд из разных городов России. Тренирует ребят преподаватель дополнительного образования СЮТ Виталий Будайчиев.

Остается добавить, что 1-е место завоевали судомоделисты из Шахт.