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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

ЖКХ

Первую часть Красносулинского МЭОК достроят к концу года

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Проект строительства Красносулинского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) получил положительное заключение главной госэкспертизы, сообщает «Город N».

Кроме Красносулинского района, городов Гуково и Зверево, этот МЭОК будет обслуживать Донецк, Каменск-Шахтинский и Каменский район.
Предполагается, что мощность Красносулинского МЭОК составит 250 тыс. тонн отходов в год. Первую очередь завода планируется построить до конца 2022 года.

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