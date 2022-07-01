Проект строительства Красносулинского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) получил положительное заключение главной госэкспертизы, сообщает «Город N».

Кроме Красносулинского района, городов Гуково и Зверево, этот МЭОК будет обслуживать Донецк, Каменск-Шахтинский и Каменский район.

Предполагается, что мощность Красносулинского МЭОК составит 250 тыс. тонн отходов в год. Первую очередь завода планируется построить до конца 2022 года.