С 4 июля в России через личный кабинет портала «Госуслуги» можно оформить цифровую карту болельщика, без которых невозможно посещение матчей чемпионата России по футболу.

При этом обойтись без личной явки в госорганы не получится. После подачи заявления на «Госуслугах» необходимо подтвердить личность владельца карты. Сделать это можно в МФЦ 11 регионов, где находятся клубы-участники РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская республика.

Ранее был утвержден перечень официальных спортивных соревнований, на которых идентификация зрителей, участников и персонала с помощью карты болельщика является обязательной. Он включает в себя матчи РПЛ, а также финал Кубка России по футболу. Первоначально карта нужна будет для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы РПЛ — Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург и Воронеж.

При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на «Госуслугах», не предъявляя никаких дополнительных документов.