По словам представителя регионального гидрометцентра Виктории Антоненко, средняя месячная июльская температура в Ростовской области значительно превысит норму. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на портал Rostov.

С 7 по 10 июля в регионе ожидается жара до +35…+37 °С. По прогнозам синоптиков, до 6 июля в Каменске будет терпимая температура. В дневные часы воздух прогреется до +24…+29 °С. Ночью до +11…+17. С 7 июля город окажется во власти знойного циклона. Градус за окном начнет стабильно повышаться до высоких значений. Днем ожидается от +33 до +36 °С, в ночные часы от +19 до +22 °С. Осадки маловероятны.

В этой связи медики рекомендуют в жаркую погоду отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, больше пить, избегая сладких напитков (соков, газировки), и меньше нагружать себя физически. В часы пиковых значений температуры – с 11.00 до 17.00 – лучше находиться в тени или помещении с кондиционером.