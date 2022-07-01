Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 июля 2022 года.

День ветеранов боевых действий. 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной. С 2009 года данный праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».

Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Как дань уважения им – ветеранам и памяти тех, кого уже нет в живых.

1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной. С 2009 года данный праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий». Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Как дань уважения им – ветеранам и памяти тех, кого уже нет в живых. Ярилин день, Макушка лета. Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.

Что интересно, до сих пор нет единого мнения о том, кем именно считали Ярилу люди. Существуют, к примеру, версии о том, что он был богом солнца, богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Ярилу все живое «приходит в яр», то есть начинает плодоносить. «Ярило — добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях — венок, в левой руке — ржи пучок, в правой — палица. Взмахнет Ярило рожью — нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей — громы гремят, дожди льют. Куда конь ступит, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелется», — так рисовали в народе образ божества.

Именины в этот день

Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей, Феодул

Знаменательные даты и события

1535 В Лондоне состоялся судебный процесс над Томасом Мором, завершившийся смертным приговором

1661 Подписан Кардисский мир России со Швецией

1751 Вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии»

1862 Основана Российская Государственная библиотека

1904 Открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе (США)

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