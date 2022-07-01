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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 1 июля

общество

Какой сегодня день: даты и события 1 июля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 июля 2022 года.

  • День ветеранов боевых действий. 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной. С 2009 года данный праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».
    Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Как дань уважения им – ветеранам и памяти тех, кого уже нет в живых.
  • Ярилин день, Макушка лета. Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
    Что интересно, до сих пор нет единого мнения о том, кем именно считали Ярилу люди. Существуют, к примеру, версии о том, что он был богом солнца, богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Ярилу все живое «приходит в яр», то есть начинает плодоносить. «Ярило — добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях — венок, в левой руке — ржи пучок, в правой — палица. Взмахнет Ярило рожью — нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей — громы гремят, дожди льют. Куда конь ступит, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелется», — так рисовали в народе образ божества.

Именины в этот день

Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей, Феодул

Знаменательные даты и события

  • 1535 В Лондоне состоялся судебный процесс над Томасом Мором, завершившийся смертным приговором
  • 1661 Подписан Кардисский мир России со Швецией
  • 1751 Вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии»
  • 1862 Основана Российская Государственная библиотека
  • 1904 Открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе (США)

Персоны

  • 1814  — 1876
  • Михаил Бакунин
  • русский революционер-анархист
  • 1819  — 1884
  • Алан Пинкертон
  • американский частный детектив, владелец детективного агентства
  • 1889  — 1953
  • Вера Мухина
  • советский скульптор и художник, Народный художник СССР
  • 1896  — 1978
  • Павел Антокольский
  • русский поэт, переводчик, драматург
  • 1908  — 2004
  • Эсте Лаудер
  • американская бизнес-леди, основательница косметической империи Estee Lauder
  • 1911  — 2012
  • Сергей Соколов
  • советский военачальник, Маршал Советского Союза
  • 1916  — 1985
  • Иосиф Шкловский
  • советский астроном, астрофизик, член-корреспондент АН СССР, писатель
  • 1922  — 2001
  • Николай Басов
  • советский физик, академик, Нобелевский лауреат
  • 1922  — 1979
  • Всеволод Бобров
  • советский футболист и хоккеист, тренер, олимпийский чемпион
  • 1924  — 2004
  • Марлон Брандо
  • американский киноактер, дважды лауреат премии «Оскар»
  • 1929  — 2009
  • Людмила Зыкина
  • советская и российская певица, педагог, Народная артистка СССР
  • 1930  — 1944
  • Таня Савичева
  • ленинградская девочка, автор блокадного дневника
  • 1931  — 2004
  • Николай Халаджан
  • российский театральный режиссер, ученый, педагог
  • 1961  — 1997
  • Принцесса Диана
  • принцесса Уэльская
  • р. 1961
  • Карл Льюис
  • американский легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион
  • 1962  — 2002
  • Михаил Круг
  • советский и российский певец, шансонье, поэт
  • р. 1996
  • Аделина Сотникова
  • российская фигуристка, олимпийская чемпионка

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