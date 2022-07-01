общество
Какой сегодня день: даты и события 1 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 июля 2022 года.
- День ветеранов боевых действий. 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной. С 2009 года данный праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».
Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Как дань уважения им – ветеранам и памяти тех, кого уже нет в живых.
- Ярилин день, Макушка лета. Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
Что интересно, до сих пор нет единого мнения о том, кем именно считали Ярилу люди. Существуют, к примеру, версии о том, что он был богом солнца, богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Ярилу все живое «приходит в яр», то есть начинает плодоносить. «Ярило — добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях — венок, в левой руке — ржи пучок, в правой — палица. Взмахнет Ярило рожью — нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей — громы гремят, дожди льют. Куда конь ступит, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелется», — так рисовали в народе образ божества.
Именины в этот день
Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей, Феодул
Знаменательные даты и события
- 1535 В Лондоне состоялся судебный процесс над Томасом Мором, завершившийся смертным приговором
- 1661 Подписан Кардисский мир России со Швецией
- 1751 Вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии»
- 1862 Основана Российская Государственная библиотека
- 1904 Открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе (США)
Персоны
- 1814 — 1876
- Михаил Бакунин
- русский революционер-анархист
- 1819 — 1884
- Алан Пинкертон
- американский частный детектив, владелец детективного агентства
- 1889 — 1953
- Вера Мухина
- советский скульптор и художник, Народный художник СССР
- 1896 — 1978
- Павел Антокольский
- русский поэт, переводчик, драматург
- 1908 — 2004
- Эсте Лаудер
- американская бизнес-леди, основательница косметической империи Estee Lauder
- 1911 — 2012
- Сергей Соколов
- советский военачальник, Маршал Советского Союза
- 1916 — 1985
- Иосиф Шкловский
- советский астроном, астрофизик, член-корреспондент АН СССР, писатель
- 1922 — 2001
- Николай Басов
- советский физик, академик, Нобелевский лауреат
- 1922 — 1979
- Всеволод Бобров
- советский футболист и хоккеист, тренер, олимпийский чемпион
- 1924 — 2004
- Марлон Брандо
- американский киноактер, дважды лауреат премии «Оскар»
- 1929 — 2009
- Людмила Зыкина
- советская и российская певица, педагог, Народная артистка СССР
- 1930 — 1944
- Таня Савичева
- ленинградская девочка, автор блокадного дневника
- 1931 — 2004
- Николай Халаджан
- российский театральный режиссер, ученый, педагог
- 1961 — 1997
- Принцесса Диана
- принцесса Уэльская
- р. 1961
- Карл Льюис
- американский легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион
- 1962 — 2002
- Михаил Круг
- советский и российский певец, шансонье, поэт
- р. 1996
- Аделина Сотникова
- российская фигуристка, олимпийская чемпионка