ЖКХ
Завод по переработке каменского мусора обещают достроить в 2022 году
В 2021 году начали работать три межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплекса (МЭОК): Волгодонской, Мясниковский и Неклиновский.
Средняя мощность переработки мусора каждого из них – около 800 тысяч тонн коммунальных отходов в год, сообщает Минэкологии Ростовской области.
Кстати, на Неклиновском отходоперерабатывающем комплексе уже завершили площадку для компостирования, идет оформление документов на нее. Перерабатывать здесь будут мусор из Таганрога, Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов.
В 2022 году планируется достроить Новочеркасский и Красносулинский МЭОК (к последнему относятся Каменск-Шахтинский, Донецк и Каменский район).