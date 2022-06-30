В 2021 году начали работать три межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплекса (МЭОК): Волгодонской, Мясниковский и Неклиновский.

Средняя мощность переработки мусора каждого из них – около 800 тысяч тонн коммунальных отходов в год, сообщает Минэкологии Ростовской области.

Кстати, на Неклиновском отходоперерабатывающем комплексе уже завершили площадку для компостирования, идет оформление документов на нее. Перерабатывать здесь будут мусор из Таганрога, Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов.

В 2022 году планируется достроить Новочеркасский и Красносулинский МЭОК (к последнему относятся Каменск-Шахтинский, Донецк и Каменский район).