Городским прокурором в Каменский районный суд направлено 12 исков с требованием в адрес администрации города привести дороги в соответствие с ГОСТами.

В ходе прокурорской проверки в 2022 году нарекания коснулись дорог на улицах: Гагарина, Ленина, Освобождения, Островского, Профильной, Танкистов, Сафонова.

В переулках: Станционном, Красноармейском, Астаховском, а также виадука на проспекте К. Маркса и дорог в мкр. Лиховском.

В Каменский районный суд направлено 12 исковых заявлений об обязании администрации города привести дорожное полотно автомобильных дорог в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы… Методы контроля».

Десять исков уже удовлетворены, два иска – на рассмотрении. Результат исполнения решений суда находится на контроле городской прокуратуры.