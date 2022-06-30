общество
Какой сегодня день: даты и события 30 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 июня 2022 года.
- День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России. 30 июня отмечается профессиональный праздник – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции России, установленный в соответствии с Приказом ФСИН РФ №160 от 20 марта 2008 года. Согласно данному документу, дата была установлена «в целях повышения престижа службы в подразделениях охраны, сохранения сложившихся традиций, воспитания молодых сотрудников в духе верности служебному долгу и выбранной профессии».
- Мануйло и Савелий. В этот день церковь отмечает память трех братьев — Мануила, Савела и Исмаила. По преданию, они происходили из семьи знатного перса-язычника, а их мать была христианкой. Она воспитала сыновей в своей вере. В зрелом возрасте братьев отправили в Рим к императору Юлиану для ведения переговоров. Посланников хорошо приняли, но когда они отказались участвовать в языческом празднике, это вызвало гнев правителя. Он приказал братьям отречься от веры, но они отказались. Тогда Мануила, Савела и Исмаила подвергли пыткам и, в конце концов, обезглавили. Почитание братьев-мучеников началось вскоре после их смерти.
На Руси день трех святых (из которых, правда, чаще поминали Мануйло и Савелия) наложился на древний праздник «ярилки», посвященный богу солнца Яриле. А христианские обычаи перемешались с языческими обрядами и народными поверьями.
Во многих районах на Мануйло и Савелия (Мануила и Савела) проходили ярмарки и крестьянские гулянья, носившие название «Молодой Ярило». Следующий базарный день, который устраивался накануне Ивана Купалы, назывался уже «Старый Ярило».
В народе говорили, что на Мануйло солнце «застаивается», являются мороки-туманы, текут молочные реки. День называли нехорошим: в это время к избам подходила нечисть и пыталась уморить человека. Иногда можно было услышать, как кто-нибудь жалобно зовет: «Выйди за ворота! Дай мне твоего сна!», — или просит огня. Выполнять эти просьбы нельзя было ни в коем случае, иначе на крестьянский двор нападет мор.
Именины в этот день
Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий
Знаменательные даты и события
- 1894 Открыт самый знаменитый лондонский мост — Тауэр бридж
- 1908 На Землю упал Тунгусский метеорит
- 1925 Основан заповедник «Красноярские Столбы» на правом берегу Енисея
- 1934 В Германии прошла кровавая акция, вошедшая в историю как «Ночь длинных ножей»
- 1971 При возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11»
Персоны
- 1817 — 1911
- Джозеф Гукер
- английский ботаник и путешественник
- 1860 — 1927
- Владимир Михельсон
- российский физик и геофизик, метеоролог, академик
- 1893 — 1953
- Всеволод Пудовкин
- советский кинорежиссер, теоретик кино
- 1895 — 1958
- Борис Ромашов
- советский драматург, актер, режиссер и театральный критик
- 1921 — 1995
- Георгий Береговой
- советский летчик-космонавт, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза
- 1932 — 2012
- Николай Некрасов
- советский и российский дирижер, педагог, Народный артист СССР
- 1934 — 2005
- Инна Ульянова
- советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР
- 1935 — 1971
- Владислав Волков
- советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза
- р. 1985
- Майкл Фелпс
- американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион