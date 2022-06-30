Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 июня 2022 года.

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России. 30 июня отмечается профессиональный праздник – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции России, установленный в соответствии с Приказом ФСИН РФ №160 от 20 марта 2008 года. Согласно данному документу, дата была установлена «в целях повышения престижа службы в подразделениях охраны, сохранения сложившихся традиций, воспитания молодых сотрудников в духе верности служебному долгу и выбранной профессии».

30 июня отмечается профессиональный праздник – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции России, установленный в соответствии с Приказом ФСИН РФ №160 от 20 марта 2008 года. Согласно данному документу, дата была установлена «в целях повышения престижа службы в подразделениях охраны, сохранения сложившихся традиций, воспитания молодых сотрудников в духе верности служебному долгу и выбранной профессии». Мануйло и Савелий. В этот день церковь отмечает память трех братьев — Мануила, Савела и Исмаила. По преданию, они происходили из семьи знатного перса-язычника, а их мать была христианкой. Она воспитала сыновей в своей вере. В зрелом возрасте братьев отправили в Рим к императору Юлиану для ведения переговоров. Посланников хорошо приняли, но когда они отказались участвовать в языческом празднике, это вызвало гнев правителя. Он приказал братьям отречься от веры, но они отказались. Тогда Мануила, Савела и Исмаила подвергли пыткам и, в конце концов, обезглавили. Почитание братьев-мучеников началось вскоре после их смерти.

На Руси день трех святых (из которых, правда, чаще поминали Мануйло и Савелия) наложился на древний праздник «ярилки», посвященный богу солнца Яриле. А христианские обычаи перемешались с языческими обрядами и народными поверьями.

Во многих районах на Мануйло и Савелия (Мануила и Савела) проходили ярмарки и крестьянские гулянья, носившие название «Молодой Ярило». Следующий базарный день, который устраивался накануне Ивана Купалы, назывался уже «Старый Ярило».

В народе говорили, что на Мануйло солнце «застаивается», являются мороки-туманы, текут молочные реки. День называли нехорошим: в это время к избам подходила нечисть и пыталась уморить человека. Иногда можно было услышать, как кто-нибудь жалобно зовет: «Выйди за ворота! Дай мне твоего сна!», — или просит огня. Выполнять эти просьбы нельзя было ни в коем случае, иначе на крестьянский двор нападет мор.

Именины в этот день

Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий

Знаменательные даты и события

1894 Открыт самый знаменитый лондонский мост — Тауэр бридж

1908 На Землю упал Тунгусский метеорит

1925 Основан заповедник «Красноярские Столбы» на правом берегу Енисея

1934 В Германии прошла кровавая акция, вошедшая в историю как «Ночь длинных ножей»

1971 При возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11»

Персоны