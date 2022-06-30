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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске вор позарился на имущество иностранца

общество

Какой сегодня день: даты и события 30 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 июня 2022 года.

  • День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России. 30 июня отмечается профессиональный праздник – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции России, установленный в соответствии с Приказом ФСИН РФ №160 от 20 марта 2008 года. Согласно данному документу, дата была установлена «в целях повышения престижа службы в подразделениях охраны, сохранения сложившихся традиций, воспитания молодых сотрудников в духе верности служебному долгу и выбранной профессии».
  • Мануйло и Савелий. В этот день церковь отмечает память трех братьев — Мануила, Савела и Исмаила. По преданию, они происходили из семьи знатного перса-язычника, а их мать была христианкой. Она воспитала сыновей в своей вере. В зрелом возрасте братьев отправили в Рим к императору Юлиану для ведения переговоров. Посланников хорошо приняли, но когда они отказались участвовать в языческом празднике, это вызвало гнев правителя. Он приказал братьям отречься от веры, но они отказались. Тогда Мануила, Савела и Исмаила подвергли пыткам и, в конце концов, обезглавили. Почитание братьев-мучеников началось вскоре после их смерти.
    На Руси день трех святых (из которых, правда, чаще поминали Мануйло и Савелия) наложился на древний праздник «ярилки», посвященный богу солнца Яриле. А христианские обычаи перемешались с языческими обрядами и народными поверьями.
    Во многих районах на Мануйло и Савелия (Мануила и Савела) проходили ярмарки и крестьянские гулянья, носившие название «Молодой Ярило». Следующий базарный день, который устраивался накануне Ивана Купалы, назывался уже «Старый Ярило».
    В народе говорили, что на Мануйло солнце «застаивается», являются мороки-туманы, текут молочные реки. День называли нехорошим: в это время к избам подходила нечисть и пыталась уморить человека. Иногда можно было услышать, как кто-нибудь жалобно зовет: «Выйди за ворота! Дай мне твоего сна!», — или просит огня. Выполнять эти просьбы нельзя было ни в коем случае, иначе на крестьянский двор нападет мор.

Именины в этот день

Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий

Знаменательные даты и события

  • 1894 Открыт самый знаменитый лондонский мост — Тауэр бридж
  • 1908 На Землю упал Тунгусский метеорит
  • 1925 Основан заповедник «Красноярские Столбы» на правом берегу Енисея
  • 1934 В Германии прошла кровавая акция, вошедшая в историю как «Ночь длинных ножей»
  • 1971 При возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11»

Персоны

  • 1817  — 1911
  • Джозеф Гукер
  • английский ботаник и путешественник
  • 1860  — 1927
  • Владимир Михельсон
  • российский физик и геофизик, метеоролог, академик
  • 1893  — 1953
  • Всеволод Пудовкин
  • советский кинорежиссер, теоретик кино
  • 1895  — 1958
  • Борис Ромашов
  • советский драматург, актер, режиссер и театральный критик
  • 1921  — 1995
  • Георгий Береговой
  • советский летчик-космонавт, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза
  • 1932  — 2012
  • Николай Некрасов
  • советский и российский дирижер, педагог, Народный артист СССР
  • 1934  — 2005
  • Инна Ульянова
  • советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР
  • 1935  — 1971
  • Владислав Волков
  • советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза
  • р. 1985
  • Майкл Фелпс
  • американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион

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