На лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной — мемориал в Ржеве.

Как рассказал на презентации зампред ЦБ Сергей Белов, среди видов столицы — Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.

На оборотной стороне — Ржевский мемориал советскому солдату. Это самый масштабный памятник, возведенный в современной России.

Цвет банкноты остался прежним, но заявлено, что она лучше защищена от подделки. Купюра также будет покрыта лаком для продления срока ее службы.

Новые банкноты будут поступать в обращение постепенно и будут использоваться наравне со сторублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

Массовый выпуск купюр начнется только после настройки оборудования, с чем у банков могут быть проблемы.