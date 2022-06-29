Российские пользователи не могут загрузить приложение мессенджера WhatsApp, принадлежащего корпорации Meta (признана экстремистской организацией), на компьютер с официального сайта. Об этом сообщает ТАСС.

Многие россияне при попытке открыть страницу для скачивания версии для Windows видели ошибку: «Не удается открыть эту страницу, подключение было сброшено». В штатном режиме загрузка приложения осуществляется только при подключении к VPN.